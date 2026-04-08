"Es un formato con mucho amor": María José Quintanilla abre su corazón tras éxito de Dale Play

08 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Sin dudas, uno de los recientes éxitos de Mega es Dale Play, programa conducido por María José Quintanilla que combina la entretención y la música a través de distintas dinámicas.

Y es que día tras día, tanto el equipo rojo comandado por el Pelao Rodrigo como el amarillo liderado por Daniel Valenzuela, se esfuerzan en apoyar a un soñador o soñadora que llega con toda la esperanza de llevarse el premio mayor.

Por lo mismo, María José Quintanilla se abrió con los micrófonos de Mega.cl y habló sobre el éxito del programa.

El éxito de Dale Play para María José Quintanilla

Al ser consultada por la favorable recepción que ha alcanzado Dale Play, Cote afirmó que "es un formato que venía con mucho amor, le pude dar como otro aire, un aire femenino, pero no menos loco; aquí hay reguetón del nuevo, reguetón old school y la música de otras generaciones, entonces, en esta mesa, todos podemos comer".

Asimismo, recalcó que el público es uno de los mejores elementos del programa, ya que se aprenden el nombre de los soñadores y crean arengas, algo que entrega mucha fuerza a los participantes.

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De igual forma, aseguró que el Karaoke Recargado de César Campos fue el único que la hizo salir de su papel como animadora, algo que tuvo que intentar contener, pero no lo logró.

También se refirió a los participantes que han pasado en esta versión del programa. "Hay sueños medios raros para mí, capaz, pero qué bacán poder cumplirlos", cerró María José.

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