Felipe Parra canta "Nada Fue Un Error" de Coti imitando a Sammis Reyes, Junior Playboy y muchos más

29 may. 2026 - 18:55 hrs.

En el capítulo 91 de Dale Play, Felipe Parra se lució con una interpretación digna del gran imitador que es en Karaoke Recargado, siendo una de las mejores presentaciones del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, el querido imitador cantó el éxito "Nada Fue un Error" del cantautor argentino Coti.

Mega

Un karaoke con muchas voces

Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes, Felipe Parra interpretó la canción con las voces de Junior Playboy, Sammis Reyes, Karol Lucero y Marcianeke, siendo acompañado por todo el público, quienes cantaron al unísono esta canción, una de las más conocidas del dúo mexicano.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la cantante logró 15 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $75.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play