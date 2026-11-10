Carola Julio tiene dificultades al cantar "La torre de Babel" de Los Tres en Dale Play

10 nov. 2026 - 19:06 hrs.

Este martes, en Dale Play, Carola Julio fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el reto, la periodista interpretó "La torre de Babel", uno de los grandes clásicos de la banda chilena Los Tres.

Dale Play / Mega

El resultado

Pese a su entusiasmo sobre el escenario, Carola Julio tuvo algunas dificultades para recordar las palabras faltantes de la canción.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: la periodista consiguió cinco aciertos, lo que permitió sumar $25.000 al pozo acumulado del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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