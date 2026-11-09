¿Logró el puntaje perfecto? Marcelo Valverde puso a prueba su memoria cantando "Bella señora" de Emmanuel

09 nov. 2026 - 19:25 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Marcelo "Coronel" Valverde fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada respuesta correcta, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el desafío, el humorista interpretó "Bella señora", uno de los grandes éxitos del cantante Emmanuel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Marcelo Valverde dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo del soñador.

Finalmente, Joaquín Méndez reveló el resultado: el humorista consiguió 10 aciertos, por lo que sumó $50.000 al pozo del soñador del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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