¡Lo aplaudieron! José Antonio Neme lo dio todo cantando "Lloviendo estrellas" para apoyar a la Teletón

06 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Este viernes, en un capítulo especial de Dale Play, José Antonio Neme fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el animador tenía la oportunidad de sumar $5.000 al pozo acumulado en ayuda para la Teletón.

Para asumir el desafío, Neme interpretó "Lloviendo estrellas", una de las canciones más exitosas de Cristian Castro.

José Antonio Neme lo dio todo en el Karaoke Recargado

Con gran determinación, José Antonio Neme dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo para la Teletón.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: el animador de Mucho Gusto consiguió 18 aciertos, lo que permitió sumar $90.000 al monto final.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play