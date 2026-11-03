Dale Play - Capítulo 196: Una soñadora quiere abrir su propia pastelería

03 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, José Troncoso regresó al programa con un pozo acumulado de $1.760.000. Su anhelo es llevar a sus hijos a Disney World.

Troncoso formó parte del equipo rojo, que fue liderado por su capitana, Carolina Soto, y contó con la participación de la actriz María José Illanes y el cantante Álvaro Véliz.

Por otro lado, el equipo amarillo presentó a una nueva soñadora: Consuelo Gárate, de 39 años, quien busca reunir el dinero necesario para abrir su propia pastelería. Bajo el liderazgo de su capitán, Daniel Valenzuela, el equipo estuvo integrado por la periodista Mariela Sotomayor y la actriz Patricia López.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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