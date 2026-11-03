"Yo te conozco...": Joaquín Méndez queda en shock con emotivo regalo de concursante en Dale Play

  • Por Sebastián Mena

Este martes, en Dale Play, Joaquín Méndez recibió un emotivo regalo de parte de una concursante.

Todo ocurrió cuando el animador presentó al equipo amarillo, que tenía entre sus participantes a Consuelo Gárate, quien sueña con abrir su propia pastelería.

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En ese momento, Méndez hizo una pausa para preguntarle: "¿Tú no vivías en Julio Prado?", a lo que ella respondió: "Sí, yo te conozco, Joaquín".

Dale Play / Mega

El emotivo regalo a Joaquín Méndez

Luego de darse un afectuoso abrazo, Consuelo sorprendió al animador con un especial obsequio.

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Se trataba de unos pastelitos preparados por ella misma, cuya presentación dejó muy impresionado a Joaquín.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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