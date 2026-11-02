Iván Cabrera lo deja todo cantando "Por debajo de la mesa" de Luis Miguel en Dale Play

02 nov. 2026 - 19:26 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Iván Cabrera fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el bailarín interpretó Por debajo de la mesa, uno de los grandes éxitos de Luis Miguel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Iván Cabrera dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo de la soñadora.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: el bailarín completó correctamente 16 palabras, lo que permitió sumar $80.000 al pozo acumulado de la soñadora del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play