¿Logrará dominar el Karaoke Recargado? Anita María Muñoz canta "Así Fue" de Isabel Pantoja en Dale Play

30 oct. 2026 - 19:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Anita María Muñoz fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el cantante interpretó "Así Fue", uno de los grandes éxitos de Isabel Pantoja.

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El resultado

Con energía y una interpretación que sorprendió a todos, Zapallito dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo de la soñadora.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: el cantante consiguió 17 aciertos, lo que permitió que el equipo rojo sumara $85.000 al pozo acumulado del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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