¿Celosa? Emilia verá a Javier muy cercano a otra mujer en el capítulo 51 de La Baronesa

29 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 51 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) comenzará a sentir la frialdad de Javier (Simón Pesutic). Ella estará segura de que es por haber estado en el parque con Nicolás (Andrew Bargsted), pero su marido le dirá que no se trata de eso.

"No me gusta que se metan en mis cosas", aclarará Javier mientras le muestra en el computador las imágenes de la cámara de seguridad.

La Baronesa / Mega

¿Un cambio de sentimientos?

Javier irá al gimnasio del hotel y coincidirá con una guapa mujer en las máquinas. Ella le pedirá ayuda para regular una bicicleta estática, pero apenas se suba, se quejará de un calambre en la pierna.

Al verla mal, Toledo la auxiliará. Emilia, que lo busca, lo verá junto a esta desconocida.

¿Será que Emilia empieza a desarrollar cierto cariño por Javier? ¿Podría sentir celos al mirarlo con otra?