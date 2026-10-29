Aurora le volverá a insistir a Emilia que pase la noche con Javier en el capítulo 50 de La Baronesa

29 oct. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 50 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) no podrá contactar a Javier (Simón Pesutic). La joven querrá avisarle del desmayo de Daniel (Francisco Reyes Cristi), pero su marido ignorará sus llamadas, enojado todavía por verla con Nicolás (Andrew Bargsted) y saber que hurgó entre sus documentos.

Sin embargo, más preocupada que Emilia estará Aurora (Loreto Valenzuela).

Aurora tendrá miedo que Javier les quite la casa por la negativa de su nieta a acostarse con él.

La Baronesa / Meg

"¿Y tu marido? Brilla por su ausencia, debería estar acá con nosotros. Cuidado, Emilia... Tú sabes lo que espera Javier", le advertirá por segunda ocasión.

La frase de su abuela exasperará a Emilia porque no será el momento ni el lugar de discutir ese asunto. "Nadie en su sano juicio podría pensar que mi preocupación ahora es acostarme con él", le responderá.