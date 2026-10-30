Pablo leerá un mensaje comprometedor de Gaspar a Vivi en el capítulo 17 de Prohibida Obsesión

30 oct. 2026 - 08:50 hrs.

En el avance del capítulo 17 de Prohibida Obsesión, Pablo (César Sepúlveda) llegará a la casa de Vivi (Celine Reymond) luego de la extraña actitud que tendrá con ella la noche anterior.

En aquella oportunidad, Pablo se negará a abrirle la puerta de su casa a Vivi tras enterarse de que se quedó cenando con su hija y Gaspar (Nicolás Poblete).

El comprometedor mensaje

Al día siguiente, Pablo visitará a su pareja y descubrirá un mensaje de Gaspar en su celular que despertará sus sospechas.

Prohibida Obsesión / Mega

"Llámame cuando puedas, para seguir la conversación de anoche", le escribirá el abogado a Vivi.

La situación inquietará a Pablo, quien aprovechará que su pareja no está cerca para desbloquear el dispositivo y revisar su contenido, con la intención de descubrir más detalles sobre el vínculo entre ambos.