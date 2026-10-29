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Bárbara le preguntará a Luciano qué pasará con su futuro en el capítulo 16 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 16 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) hará un mea culpa ante Luciano (Diego Muñoz) luego de que Coca (Lorena Capetillo) los descubra en el mismo hotel.

"Yo no debería haber bajado, al final la culpa es mía por no ver tu mensaje", reconocerá la joven, visiblemente arrepentida por lo ocurrido.

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Sin embargo, el arquitecto se mostrará comprensivo con ella y le responderá: "Tranquila, tranquila. Si tú no tenías cómo saber, yo me tengo que ir a Santiago".

Prohibida Obsesión / Mega

La pregunta de Bárbara a Luciano

Finalmente, Luciano abandonará la habitación para regresar rápidamente a su hogar.

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Antes de que se marche, Bárbara se acercará a él y, mirándolo fijamente a los ojos, le preguntará qué pasará entre ambos en el futuro.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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