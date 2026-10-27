Prohibida Obsesión - Capítulo 14: La petición de Hernán a Antonia sobre Coca

27 oct. 2026 - 22:50 hrs.

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) estalla de furia al encontrar a Coca (Lorena Capetillo) en la habitación de la clínica donde permanece internado Hernán (Osvaldo Silva).

Ante la reacción de su hija, el empresario le explica que necesita tener a Coca a su lado y le plantea una difícil petición.

Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) ingresa sin autorización al condominio donde vive Vivi (Celine Reymond), desatando un nuevo conflicto con su expareja.

Prohibida Obsesión / Mega

La confesión de Luciano a Bárbara

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) le revela a Luciano (Diego Muñoz) en qué habitación de hotel se hospeda, dejando en evidencia sus intenciones de pasar la noche junto a él.

Sin perder tiempo, el arquitecto llega hasta el lugar y sorprende a la joven con una confesión que deja al descubierto sus verdaderos sentimientos hacia ella.