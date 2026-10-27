Prohibida Obsesión - Capítulo 14: La petición de Hernán a Antonia sobre Coca
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) estalla de furia al encontrar a Coca (Lorena Capetillo) en la habitación de la clínica donde permanece internado Hernán (Osvaldo Silva).
Ante la reacción de su hija, el empresario le explica que necesita tener a Coca a su lado y le plantea una difícil petición.
Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) ingresa sin autorización al condominio donde vive Vivi (Celine Reymond), desatando un nuevo conflicto con su expareja.
La confesión de Luciano a Bárbara
Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) le revela a Luciano (Diego Muñoz) en qué habitación de hotel se hospeda, dejando en evidencia sus intenciones de pasar la noche junto a él.
Sin perder tiempo, el arquitecto llega hasta el lugar y sorprende a la joven con una confesión que deja al descubierto sus verdaderos sentimientos hacia ella.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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