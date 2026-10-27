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Prohibida Obsesión - Capítulo 14: La petición de Hernán a Antonia sobre Coca

  • Por Mega

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Antonia (Sigrid Alegría) estalla de furia al encontrar a Coca (Lorena Capetillo) en la habitación de la clínica donde permanece internado Hernán (Osvaldo Silva).

Ante la reacción de su hija, el empresario le explica que necesita tener a Coca a su lado y le plantea una difícil petición.

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Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) ingresa sin autorización al condominio donde vive Vivi (Celine Reymond), desatando un nuevo conflicto con su expareja.

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La confesión de Luciano a Bárbara

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) le revela a Luciano (Diego Muñoz) en qué habitación de hotel se hospeda, dejando en evidencia sus intenciones de pasar la noche junto a él.

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Sin perder tiempo, el arquitecto llega hasta el lugar y sorprende a la joven con una confesión que deja al descubierto sus verdaderos sentimientos hacia ella.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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