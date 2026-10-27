Coca encontrará a Luciano en el mismo hotel con Bárbara en el capítulo 15 de Prohibida Obsesión

27 oct. 2026 - 22:58 hrs.

En el avance del capítulo 15 de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) intentará convencer a Coca (Lorena Capetillo) de darle una nueva oportunidad a su romance.

Por otro lado, Antonia (Sigrid Alegría) sorprenderá a Julieta (María Jesús Haran) dentro del auto de Matías (Agustín Moreno).

La esposa de Luciano (Diego Muñoz) se acercará al vehículo para exigir explicaciones, pero la situación dará un giro que la dejará completamente sorprendida.

Prohibida Obsesión / Mega

Coca encontrará a Luciano en el mismo hotel que Bárbara

Además, Coca llegará al hotel donde Luciano se reunirá con los inversionistas españoles.

Sin embargo, allí también se encontrará con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), por lo que no dudará en exigirle explicaciones al arquitecto.