Prohibida Obsesión - Capítulo 15: La dolorosa confesión de Dante a Paloma

28 oct. 2026 - 22:50 hrs.

En este capítulo de Prohibida Obsesión, los inversionistas españoles mantienen una amena conversación con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien les miente sobre su nombre y asegura no conocer a Luciano (Diego Muñoz).

Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) le pide tiempo a la persona que chocó su vehículo, argumentando que atraviesa una difícil situación económica y está lleno de deudas.

Para su mala fortuna, Paloma (Mónica Godoy) escucha la conversación, por lo que el trabajador bancario no tiene más remedio que confesarle toda la verdad.

Prohibida Obsesión / Mega

Coca le exige explicaciones a Luciano sobre Bárbara

Además, Coca (Lorena Capetillo) llega al hotel de Zapallar para reunirse con los inversionistas españoles, donde también se encuentra con Luciano.

En ese momento, la expareja de Hernán (Osvaldo Silva) ve a Bárbara en la recepción del hotel y no duda en exigirle explicaciones a Luciano, dejándolo en una situación sumamente incómoda.