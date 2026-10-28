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Antonia descubrirá a Julieta con Matías en el capítulo 15 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 15 de Prohibida Obsesión, Matías (Agustín Moreno) llevará a Julieta (María Jesús Haran) hasta su casa después de una noche de fiesta.

Para disimular los efectos de lo que consumieron durante la noche, la joven se pondrá unos lentes antes de entrar a su hogar.

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Luego, ambos se despedirán con un apasionado beso, pero el momento terminará de la peor manera.

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Antonia descubrirá a Julieta con Matías

Justo en ese instante, Antonia (Sigrid Alegría) aparecerá en el lugar y le exigirá a Matías que baje la ventana del auto, sin imaginar la sorpresa que la espera.

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"¡Julieta! ¡Este auto está pasado a marihuana!", expresará la esposa de Luciano (Diego Muñoz), visiblemente furiosa y decepcionada.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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