"Qué ridículo": Karol Lucero le lanzará comentario a Faloon Larraguibel que no le gustará para nada
En el avance del capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero animará una tensa actividad donde los participantes se enfrentarán cara a cara.
El animador le preguntará a Faloon Larraguibel si algún hombre de la casona se la insinuado y ella responderá con un rotundo no.
"Inaccesible, son pocos los que llegan ahí", le lanzará de vuelta el comunicador, comentario que no será del gusto de su expareja: "Qué ridículo".
Camila Nash lanzará una impactante declaración
En esa misma dinámica, Karol Lucero le preguntará a Camila Nash a qué pareja "robaría" a sus compañeras y ella señalará a Rai Cerda.
De vuelta, Faloon Larraguibel calificará a la influencer chilena como la más "calienta sopa".
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