"Qué ridículo": Karol Lucero le lanzará comentario a Faloon Larraguibel que no le gustará para nada

28 oct. 2026 - 00:37 hrs.

En el avance del capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero animará una tensa actividad donde los participantes se enfrentarán cara a cara.

El animador le preguntará a Faloon Larraguibel si algún hombre de la casona se la insinuado y ella responderá con un rotundo no.

"Inaccesible, son pocos los que llegan ahí", le lanzará de vuelta el comunicador, comentario que no será del gusto de su expareja: "Qué ridículo".

Volverías con tu ex? 2

Camila Nash lanzará una impactante declaración

En esa misma dinámica, Karol Lucero le preguntará a Camila Nash a qué pareja "robaría" a sus compañeras y ella señalará a Rai Cerda.

De vuelta, Faloon Larraguibel calificará a la influencer chilena como la más "calienta sopa".