Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 81: La llegada de Karol Lucero desordena la casona

28 oct. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, se realizó una nueva competencia de salvación donde Faloon Larraguibel y Rai Cerda fueron amenazados, pero fueron los mejores y no irán a duelo de eliminación.

En esa instancia, Luis Mateucci aseguró estar aburrido de las actitudes de Nico Solabarrieta y que quiere ser él mismo el que lo saque de la casona.

Posteriormente, se abrieron las compuertas del resort y un misterioso hombre ingresó, el cual resultó ser Karol Lucero.

Volverías con tu ex? 2

Karol Lucero se reencontró con Faloon Larraguibel

Tras lo anterior, Karol Lucero se puso a conversar con los participantes y les entregó algunos detalles de su quiebre matrimonial con Fran Virgilio.

También, el animador conversó con Rai Cerda y le pidió consejos sobre cómo acercarse a Faloon Larraguibel y saludarla, luego de muchos años sin verse.

Finalmente, el comunicador llegó al baño y saludó a su expareja, protagonizando un momento bastante incómodo.