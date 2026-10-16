Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 76: Faloon Larraguibel se sinceró sobre su matrimonio
En el capítulo 76 de Volverías con tu ex? 2, los participantes fueron parte de un divertido juego que tuvo mucha electricidad y momentos chistosos.
La tensión sigue subiendo entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda y nuevamente tuvieron una discusión donde él fue el más molesto.
Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez llegaron a la casona para animar una dinámica donde los famosos hablaron sobre sobre momentos difíciles de su vida.
El mensaje de Nico Solabarrieta a su padre
Nicole Moreno recordó sus momentos más complejos en la televisión, cuando los programas de farándula la seguían día y noche.
También, Faloon Larraguibel recordó su difícil matrimonio con Jean Paul Pineda y entre lágrimas, les dedicó un mensaje a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar.
Finalmente, Nico Solabarrieta habló sobre las adicciones de su padre y le dedicó emotivas palabras por su retorno al periodismo deportivo.
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