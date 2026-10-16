Faloon Larraguibel amenazará con renunciar a Volverías con tu ex? 2 en medio de discusión con Rai Cerda

16 oct. 2026 - 00:50 hrs.

En el avance del capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel mencionará la opción de dejar el encierro por las constantes peleas con Rai Cerda.

Todo comenzará con la animadora pidiéndole disculpas a su expareja por decirle "celoso de mier..." y le mencionará su tratamiento psicológico: "Entiendo perfectamente cómo te sentiste y que las palabras te lleguen más, discúlpame por eso. No quiero tener que estar tomando... todo el tiempo para estar tranquila".

"Tú deberías haber comenzado tu terapia de sanación mucho antes de conocerme a mí", lanzará el ingeniero.

¿Faloon Larraguibel se irá de Volverías con tu ex? 2?

Estas palabras harán explotar a Faloon Larraguibel y le dirá a Rai Cerda que quiere renunciar: "Me vine a disculpas... gracias por todo y ahora yo me voy a ir, no a hacer nada y me voy a ir".

Volverías con tu ex? 2

También, la exchica Yingo le expresará al ingeniero que cree que su relación está completamente perdida y él le responderá en duros términos.

Finalmente, el amigo de Kaoto le dirá que si quiere abandonar el encierro, él lo hará con ella.