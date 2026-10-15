¡Sacarán chispas! Participantes de Volverías con tu ex? 2 enfrentarán electrizante desafío

15 oct. 2026 - 00:43 hrs.

En el avance del capítulo 76 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán parte de un divertido juego, que tendrá un ingrediente que los hará "saltar".

La actividad tendrá por objetivo poner a prueba la confianza que tienen las parejas y se llamará "¿Te arriesgas por tu pareja?".

En duplas, uno de los integrantes tendrá que encontrar una llave, mientras responde preguntas de cultura pop y general.

Volverías con tu ex? 2

El "electrizante" castigo

La llave les servirá a los famosos para sacar los candados del cuerpo de su compañero y liberarlo de la silla "eléctrica" donde estarán sentados.

Sin embargo, el nerviosismo les pasará la cuenta a varios y harán que sus parejas sean "electrizados", por no ser rescatados a tiempo.