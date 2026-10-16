Faloon Larraguibel rompió en llanto al recordar su matrimonio con Jean Paul Pineda: "Fue tormentoso"

16 oct. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 76 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel contó lo mucho que sufrió en la última relación amorosa que tuvo, antes de Rai Cerda.

Fue en 2019 que la exchica Yingo y Jean Paul Pineda contrajeron matrimonio, luego de varios años juntos y tres hijos en común.

A raíz de esto, Julio César Rodríguez le preguntó a la participante cómo habían sido esos años junto al futbolista: "Mi matrimonio fue tormentoso, de principio a fin, siempre, terminó en cosas súper dolorosas, que obviamente ninguna mujer debería pasar ni tampoco los niños".

Volverías con tu ex? 2

La emoción de Faloon Larraguibel

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel confesó que lo que más la hace sentirse culpable, es el sufrimiento de sus hijos y que se sentía atrapada: "Nunca he sido de dar problemas, para que estén preocupados de mí, me las he guardado siempre yo".

"No sé por qué una tiene que pasar cosas tan malas para dar el paso, llegar a ese límite en el que te sientes vacía, no estaba, no existía, había una persona ahí pero no era yo", agregó entre lágrimas.

Finalmente, Julio César Rodríguez, también evidentemente emocionado, le dedicó especiales palabras a la animadora: "No te castigues tanto, es aprendizaje, cuesta salir de ese círculo de violencia (...) tu testimonio es muy importante porque si de algo nos sirve ser conocidos, quizás a una persona, siga tu ejemplo...".