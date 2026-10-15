Rai Cerda explotó contra Faloon tras fuerte comentario: "Nunca más voy a aceptar que alguien me trate así"

15 oct. 2026 - 23:44 hrs.

En el capítulo 76 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda explotó contra Faloon Larraguibel, luego de una fuerte discusión.

Todo comenzó cuando el ingeniero le preguntó a su expareja por su cercanía con Tom Brusse y luego de que ella le explicara que ahora le caía bien, le lanzó una dura frase: "Celoso de mier... chao contigo, realmente, me expusiste, chao, chao contigo".

La animadora se retiró al patio a fumar un cigarro, pero la ira en el amigo de Kaoto fue superior, por lo que fue a buscarla, para exigirle conversar.

Volverías con tu ex? 2

Rai Cerda se enfureció con Faloon Larraguibel

Ya solos y al interior de la casona, Rai Cerda encaró duramente a Faloon Larraguibel por haberlo calificado con esas palabras.

"¿Me dijiste celoso de mier...? Es una falta de respeto, me dices chao contigo, nunca más en mi pu... vida voy a aceptar que alguien me trate así, celoso de mier... eres una falta de respeto conmigo ¿Qué harías si yo te trato así, con esas palabras, qué clase de hombre sería yo? Qué clase de mujer eres tú para hablarme así, falta de respeto", lanzó y luego se retiró bastante ofuscado.