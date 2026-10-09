Noelia Márquez sufrirá dolorosa lesión en plena competencia y será sacada en camilla
En el avance del capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva competencia de parejas, que terminará con una mujer lesionada dolorosamente.
Todos comenzarán a correr para recorrer el circuito y de pronto, Noelia Márquez comenzará a gritar: "¡Ah, el cuadricep!".
Un productor la estará mirando de cerca y se dará cuenta que algo le duele. Tras lo anterior, la española caerá al suelo y se quejará fuertemente, por lo que llegará la asistencia médica rápidamente para ayudarla. Debido a la gravedad, será sacada en camilla.
La confesión de Faloon Larraguibel que genarará conflicto
En el marco del conocido juego "Con quién te casas, a quién matas y con quién te besas", Faloon Larraguibel entregará sus tres opciones: Contraería matrimonio con Rai Cerda, sacaría a Luis Mateucci y le daría un beso a Tom Brusse.
Si bien, la animadora aclarará que el beso sería en el contexto de no sentir nada por su expareja, él igualmente querrá averiguar qué respuestas entregó y se enfrascarán en un tenso conflicto.
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