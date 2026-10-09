Noelia Márquez sufrirá dolorosa lesión en plena competencia y será sacada en camilla

09 oct. 2026 - 09:30 hrs.

En el avance del capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva competencia de parejas, que terminará con una mujer lesionada dolorosamente.

Todos comenzarán a correr para recorrer el circuito y de pronto, Noelia Márquez comenzará a gritar: "¡Ah, el cuadricep!".

Un productor la estará mirando de cerca y se dará cuenta que algo le duele. Tras lo anterior, la española caerá al suelo y se quejará fuertemente, por lo que llegará la asistencia médica rápidamente para ayudarla. Debido a la gravedad, será sacada en camilla.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Faloon Larraguibel que genarará conflicto

En el marco del conocido juego "Con quién te casas, a quién matas y con quién te besas", Faloon Larraguibel entregará sus tres opciones: Contraería matrimonio con Rai Cerda, sacaría a Luis Mateucci y le daría un beso a Tom Brusse.

Si bien, la animadora aclarará que el beso sería en el contexto de no sentir nada por su expareja, él igualmente querrá averiguar qué respuestas entregó y se enfrascarán en un tenso conflicto.