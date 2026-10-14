"Siento como que te da asco": Nico Solabarrieta enfrentó a La Guarén por no participar en dinámicas amorosas

14 oct. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 74 de Volverías con tu ex? 2, Nicolás Solabarrieta y La Guarén protagonizaron una fuerte discusión en medio de la fiesta.

Mientras Yamila Reyna y Daniel Valenzuela desafiaban a los participantes a besarse y sacarse la salsa de chocolate del cuerpo, el exjugador de fútbol se sintió mal y se lo confidenció a su expareja.

"Me siento abrumado, el contexto completo... yo también estoy jugando con mis emociones todos los días, no estoy más para hacer esa hue... es un mal día no más", expresó.

Volverías con tu ex? 2

El sentir de Nico Solabarrieta

La Guarén quiso indagar aún más en lo que le pasaba a Nico Solabarrieta y luego de insistirle un poco, él confesó: "Son actividades no más... entonces me siento como que te da asco".

Valentina Torres negó rotundamente esa situación y le explicó al hijo de Ivette Vergara que ella se negaba a participar en esas dinámicas de besos porque no quería que se obligaran, ni ella ni él.

La conversación comenzó a subir y Daniel Valenzuela les fue a preguntar si iban a ser parte de la actividad, pero él exfutbolista se negó e incluso, se retiró del lugar posteriormente.