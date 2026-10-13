Nicole Moreno aseguró saber un jugoso secreto de Faloon Larraguibel: "Espero que no se meta conmigo"
En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, la tensión permanece entre Nicole Moreno y Faloon Larraguibel, tras un tenso cruce en la competencia de parejas.
Ya en la casona, Rai Cerda le hizo un comentario a su expareja sobre su compañera: "La Nicole está cuática igual contigo, de la nada, anda cuática en general, cuando empezó con el Manu, sacó una perso distinta, ella era mucho más pacífica".
"Me impresionó con los comentarios que hacía", agregó la animadora, sorprendida.
El comentario de Nicole Moreno
Por otro lado, Flavia Laos recordó que Faloon Larraguibel ya había cuestionado a Nicole Moreno anteriormente, momento en el que la modelo fitness lanzó un inesperado comentario.
"Espero que no se meta conmigo porque yo sé una de ella. Yo no me pelearía con ella, así sí que le subiría... prefiero pelearme con Barbie que con ella... pero con ella, para qe después salga en las portadas por mí", expresó la campeona nacional.
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