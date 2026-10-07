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Mateucci responderá a demanda de Daniela Aránguiz y Faloon será sorprendida en Volverías Con Tu Ex? 2 mega

Mateucci responderá a demanda de Daniela Aránguiz y Faloon será sorprendida en Volverías Con Tu Ex? 2

  • Por Matías Rivera

La realidad golpeará la puerta del resort. Hoy miércoles 7 de octubre, en un nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2, los participantes enfrentarán lo que está pasando fuera del encierro y leerán en vivo las noticias que han hecho estallar a la prensa en los últimos días.

El capítulo comenzará con el regreso al resort tras la explosiva fiesta en la Cabaña de las Tentaciones. Será una vuelta cargada de cahuines y recuentos de lo que brotó durante la noche.

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Yasmín Valdés se encargará de contarle a todos que Estefi "terminó" con Mariano Brozincevic porque ya no le gustan sus reacciones exasperadas. Luis le contará a Tom que Faloon y Rai discutieron toda la noche. Y Estefi le comentará a Yasmín que Bárbara y Kaoto se besaron “y creo que pasó de todo”. La bomba estallará cuando Tom se entere del beso entre Bárbara y Kaoto.

La noche se intensificará 

Más tarde, la noche subirá de temperatura con la llegada de Tonka Tomicic y Joaquín Méndez al resort. Los animadores encabezarán una cruda actividad de espejo con la realidad: les mostrarán a los participantes las noticias y publicaciones que los tienen como protagonistas afuera del encierro.

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La primera noticia que revisarán será la demanda que Daniela Aránguiz estaría planeando en contra de Luis Mateucci, por haber hablado en el reality sobre una supuesta ecografía y una presunta deuda de su hermano Rigeo.

En la nota, Daniela Aránguiz acusa que tomará acciones legales en contra del argentino para defender su honra, dignidad y tranquilidad. Luis Mateucci responderá sin guardarse nada: "Ojalá me demande porque tengo muchas cosas para comprobar. Voy a contrademandar y ponerle un fin a todas estas cosas porque todo lo que estoy diciendo, lo hizo".

La segunda noticia que enfrentarán será la de Faloon. Revisarán la publicación que hizo en sus redes sociales y que fue ampliamente replicada por los medios.

Rai Cerda
Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Asimismo, se pondrá contra las cuerdas a Nicolás Solabarrieta, tras revisarse las declaraciones de Camila Vidoni, quien confesó sentirse “humillada” por su participación en el reality y la revelación de pantallazos íntimos a Danilo 21.

Nicolás reaccionará con molestia y decepción: “No me gusta ver esto, no me gusta que tenga conversaciones con Danilo 21, que revele pantallazos íntimos porque al final también me hace dudar a mí de qué clase de vínculo nosotros tuvimos, qué tan real fue, si a la primera oportunidad, en vez de esperar a que yo saliera y tener una conversación madura entre dos personas, utiliza a una persona que es directamente relacionada con la farándula chilena y revela conversaciones entre nosotros dos, eso no me parece que está bien”.

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