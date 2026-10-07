Mateucci responderá a demanda de Daniela Aránguiz y Faloon será sorprendida en Volverías Con Tu Ex? 2

07 oct. 2026 - 10:30 hrs.

La realidad golpeará la puerta del resort. Hoy miércoles 7 de octubre, en un nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2, los participantes enfrentarán lo que está pasando fuera del encierro y leerán en vivo las noticias que han hecho estallar a la prensa en los últimos días.

El capítulo comenzará con el regreso al resort tras la explosiva fiesta en la Cabaña de las Tentaciones. Será una vuelta cargada de cahuines y recuentos de lo que brotó durante la noche.

Yasmín Valdés se encargará de contarle a todos que Estefi "terminó" con Mariano Brozincevic porque ya no le gustan sus reacciones exasperadas. Luis le contará a Tom que Faloon y Rai discutieron toda la noche. Y Estefi le comentará a Yasmín que Bárbara y Kaoto se besaron “y creo que pasó de todo”. La bomba estallará cuando Tom se entere del beso entre Bárbara y Kaoto.

La noche se intensificará

Más tarde, la noche subirá de temperatura con la llegada de Tonka Tomicic y Joaquín Méndez al resort. Los animadores encabezarán una cruda actividad de espejo con la realidad: les mostrarán a los participantes las noticias y publicaciones que los tienen como protagonistas afuera del encierro.

La primera noticia que revisarán será la demanda que Daniela Aránguiz estaría planeando en contra de Luis Mateucci, por haber hablado en el reality sobre una supuesta ecografía y una presunta deuda de su hermano Rigeo.

En la nota, Daniela Aránguiz acusa que tomará acciones legales en contra del argentino para defender su honra, dignidad y tranquilidad. Luis Mateucci responderá sin guardarse nada: "Ojalá me demande porque tengo muchas cosas para comprobar. Voy a contrademandar y ponerle un fin a todas estas cosas porque todo lo que estoy diciendo, lo hizo".

La segunda noticia que enfrentarán será la de Faloon. Revisarán la publicación que hizo en sus redes sociales y que fue ampliamente replicada por los medios.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

Asimismo, se pondrá contra las cuerdas a Nicolás Solabarrieta, tras revisarse las declaraciones de Camila Vidoni, quien confesó sentirse “humillada” por su participación en el reality y la revelación de pantallazos íntimos a Danilo 21.

Nicolás reaccionará con molestia y decepción: “No me gusta ver esto, no me gusta que tenga conversaciones con Danilo 21, que revele pantallazos íntimos porque al final también me hace dudar a mí de qué clase de vínculo nosotros tuvimos, qué tan real fue, si a la primera oportunidad, en vez de esperar a que yo saliera y tener una conversación madura entre dos personas, utiliza a una persona que es directamente relacionada con la farándula chilena y revela conversaciones entre nosotros dos, eso no me parece que está bien”.

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