Yasmín Valdés se sinceró entre lágrimas tras su eliminación: "Pensé que podría encontrar el amor acá"

09 oct. 2026 - 00:12 hrs.

En el capítulo 72 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic tuvo que tomar una difícil decisión luego de perder el duelo de eliminación junto a Yasmín Valdés.

Luego de una estrecha competencia, la pareja verde fue la perdedora y el sobre secreto dictó que era el hombre quien tenía que definir si elegía amor u olvido.

El trasandino y la actriz se pusieron frente a fente y él le explicó qué había elegido: "Hace 10 años atrás tuve una de las experiencias más lindas de mi vida que fue haber compartido contigo esta versión de Volverías 1, pude experimentar mucho y aprendí mucho. En ese momento elegí amor, irme contigo desde lo más profundo de mi corazón. Te amé muchísimo, fuiste una gran mujer, una gran compañera, lo intentamos afuera, no funcionó, pero lo vivido lo llevo en lo más profundo de mi corazón. Elijo olvido".

Volverías con tu ex? 2

La despedida de Yasmín Valdés

Yasmín Valdés escuchó atentamente y como se esperaba el dictamen, le dedicó tranquilas palabras de vuelta: "Está todo bien, que te vaya bien acá, que ojalá puedas disfrutar un poco más y hacer los cambios que sean necesarios para estar con Estefi u otra chica".

Sin embargo, la emoción de la actriz vino después, cuando se despidió de sus compañeros e hizo una reflexión sobre su paso por el reality.

"Volver después de 10 años a este programa fue un desafío personal, llevaba mucho tiempo en una vida bastante monótona y esto me revivió, me rejuveneció, me siento más joven, con más energía. Pensé que podría encontrar el amor acá en la casa en esta segunda oportunidad, inclusive hasta con Mariano, no se dio esa instancia que es bien lamentable, quizás en ese punto estoy un poco frustrada porque no logramos ni siquiera conversar en todo este tiempo. A veces la vida te da posibilidades y uno no las toma y en ese punto también me dé un poco de pena, uno quisiera llegar más lejos, pero hasta donde llegué me siento orgullosa y conforme. Aunque no encontré el amor, tengo el amor de mi familia en casa así que triste no puedo estar", expresó.