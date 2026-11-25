Estefi Marquis sufrió dolorosa caída y tuvo que ser atendida por personal médico
En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis sufrió una grave caída en medio de una dinámica entre las mujeres.
Cada una debía ponerse un disfraz de corazón y lanzarse sobre la foto del hombre que fuera la respuesta a la pregunta que hicieran Yamila Reyna y Joaquín Méndez.
De pronto, las chicas salieron corriendo y la modelo, al hacerlo con tacos, terminó cayendo al suelo al doblarse los dos pies.
La difícil situación de Estefi Marquis
Rápidamente, todos fueron en ayuda de Estefi Marquis y al demostrar tanto dolor, el personal médico intervino y la atendió, para luego llevarla en camilla a la enfermería para atenderla mejor.
Unas horas después, la ex Miss Chile retornó a la casona con ambos pies vendados y contó que al parecer tenía un esguince en una de sus extremidades.
También, reveló que tuvo que ser inyectada con un medicamento, debido a los fuertes síntomas que tuvo tras el accidente.
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