25 nov. 2026 - 23:50 hrs.

En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, Estefi Marquis sufrió una grave caída en medio de una dinámica entre las mujeres.

Cada una debía ponerse un disfraz de corazón y lanzarse sobre la foto del hombre que fuera la respuesta a la pregunta que hicieran Yamila Reyna y Joaquín Méndez.

De pronto, las chicas salieron corriendo y la modelo, al hacerlo con tacos, terminó cayendo al suelo al doblarse los dos pies.

Volverías con tu ex? 2

La difícil situación de Estefi Marquis

Rápidamente, todos fueron en ayuda de Estefi Marquis y al demostrar tanto dolor, el personal médico intervino y la atendió, para luego llevarla en camilla a la enfermería para atenderla mejor.

Unas horas después, la ex Miss Chile retornó a la casona con ambos pies vendados y contó que al parecer tenía un esguince en una de sus extremidades.

También, reveló que tuvo que ser inyectada con un medicamento, debido a los fuertes síntomas que tuvo tras el accidente.