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Faloon Larraguibel marcó distancia con Karol Lucero tras incómodo reencuentro: "Para eso tengo a Rai"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero logró acercarse a Faloon Larraguibel y mantener una pequeña y tensa conversación.

Luego de pedirle consejos a Rai Cerda, el animador fue al baño y saludó a su expareja, quien prefirió darle la mano y le explicó que tenía cosas que hacer, luego de la competencia de salvación.

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Tras lo anterior, el comunicador le expresó a la exchica Yingo que pensaba que se había puesto incómoda con su ingreso, pero ella lo negó rotundamente.

Volverías con tu ex? 2

La incómoda conversación entre Karol Lucero y Faloon Larraguibel

Posteriormente, Karol Lucero le ofreció ayuda a Faloon Larraguibel con sus objetos personales, pero ella no aceptó: "No, para eso tengo a Rai que me puede ayudar".

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El dialogo continuó tenso y el exanimador de Mega le comentó que debían coordinarse si es que él se iba a quedar en el encierro, pero ella le dejó muy claro que eso iba a ocurrir solo en el caso de que tuvieran que competir.

Finalmente, ella le dijo que si necesitaba algo podía pedírselo a cualquiera de sus compañeros, que eran bastante amables. 

Cabe destacar que ambas figuras del exitoso programa juvenil tuvieron una relación amorosa desde 2009 hasta 2013.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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