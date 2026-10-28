Faloon Larraguibel marcó distancia con Karol Lucero tras incómodo reencuentro: "Para eso tengo a Rai"
En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero logró acercarse a Faloon Larraguibel y mantener una pequeña y tensa conversación.
Luego de pedirle consejos a Rai Cerda, el animador fue al baño y saludó a su expareja, quien prefirió darle la mano y le explicó que tenía cosas que hacer, luego de la competencia de salvación.
Tras lo anterior, el comunicador le expresó a la exchica Yingo que pensaba que se había puesto incómoda con su ingreso, pero ella lo negó rotundamente.
La incómoda conversación entre Karol Lucero y Faloon Larraguibel
Posteriormente, Karol Lucero le ofreció ayuda a Faloon Larraguibel con sus objetos personales, pero ella no aceptó: "No, para eso tengo a Rai que me puede ayudar".
El dialogo continuó tenso y el exanimador de Mega le comentó que debían coordinarse si es que él se iba a quedar en el encierro, pero ella le dejó muy claro que eso iba a ocurrir solo en el caso de que tuvieran que competir.
Finalmente, ella le dijo que si necesitaba algo podía pedírselo a cualquiera de sus compañeros, que eran bastante amables.
Cabe destacar que ambas figuras del exitoso programa juvenil tuvieron una relación amorosa desde 2009 hasta 2013.
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