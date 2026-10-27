La inesperada petición que le hizo Karol Lucero a Rai Cerda y que involucró a Faloon Larraguibel

27 oct. 2026 - 23:55 hrs.

En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero le realizó una inesperada petición a Rai Cerda sobre Faloon Larraguibel.

Luego de esperarlo por varios minutos, el animador le pidió al ingeniero que fueran a conversar afuera, sobre su expareja.

"Vi un poco incómoda a Faloon, no sé cómo abordarla, saludarla. No nos vemos hace 13 años, cuando terminamos yo tenía 25 y ella 23 o 24... yo sé que puede ser incómodo, ahora estar en esta instancia, los saludé a todos y no la saludé a ella, entonces es un poco incómodo", relató el comunicador.

Volverías con tu ex? 2

La pregunta de Karol Lucero

Tras lo anterior, Karol Lucero le pidió un consejó a Rai Cerda sobre cómo debía acercarse a Faloon Larraguibel y el prefirió no involucrarse.

"La verdad es que yo no he hablado tanto con ella sobre sus relaciones pasadas que no le gusta nombrarlas, tú sabes los motivos, entonces no sé qué habrá pasado en su momento, si tendrá motivos para estar así", explicó.

Finalmente, el animador se defendió: "No existe ningún motivo para alguien odiarlo, éramos unos pendejos, nunca fui un tipo ni violento, no soy un delincuente, me debo haber mandado los condoros de un tipo de 23 años, me mandé el condoro más grande con la que fue mi esposa, imagínate con la que pololeaba, yo guardo los mejores recuerdos de ella".