Luis Mateucci destapó supuesto "pelambre" de Nico Solabarrieta a Luis Jiménez: "La envidia que le tiene"

22 oct. 2026 - 23:27 hrs.

En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci dio a conocer una situación que vinculó a Nico Solabarrieta y Luis Jiménez.

Todo partió cuando Rai Cerda les preguntó al trasandino y a Camila Nash si se dieron cuenta que el hijo de Ivette Vergara y Rai Cerda estaban hablando de lo más bien, luego de declararse la guerra.

En ese momento, fue que el argentino hizo una revelación: "No me queda ni un gramo de cariño, ahí es donde se le cae, no tiene careta. Un día hicimos un stream y criticó al Mago Jiménez, un loco que jugó en el Inter, de la selección y lo criticó, la envidia que le tiene a la gente".

Volverías con tu ex? 2

Luis Mateucci criticó a Nico Solabarrieta

Tras lo anterior, Luis Mateucci llevó su relación con Nico Solabarrieta a lo personal: "Cuando sos amigo lo ves en una sintonía, pero cuando vas a las competencias, hay que aplaudir, pero si otro gana, hay que aplaudir".

Finalmente, el argentino atribuyó la popularidad del exfutbolista a Ivette Vergara y a Fernando Solabarrieta: "Él tiene que ser consciente de que si está acá es por los padres y después tiene que demostrar lo que tiene y deja poco, él no tiene la culpa de ser hijo de, pero gracias a eso está, tiene ser más consciente y no lo es".