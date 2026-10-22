Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Luis Mateucci destapó supuesto "pelambre" de Nico Solabarrieta a Luis Jiménez: "La envidia que le tiene"

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci dio a conocer una situación que vinculó a Nico Solabarrieta y Luis Jiménez

Todo partió cuando Rai Cerda les preguntó al trasandino y a Camila Nash si se dieron cuenta que el hijo de Ivette Vergara y Rai Cerda estaban hablando de lo más bien, luego de declararse la guerra.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

En ese momento, fue que el argentino hizo una revelación: "No me queda ni un gramo de cariño, ahí es donde se le cae, no tiene careta. Un día hicimos un stream y criticó al Mago Jiménez, un loco que jugó en el Inter, de la selección y lo criticó, la envidia que le tiene a la gente".

Volverías con tu ex? 2

Luis Mateucci criticó a Nico Solabarrieta

Tras lo anterior, Luis Mateucci llevó su relación con Nico Solabarrieta a lo personal: "Cuando sos amigo lo ves en una sintonía, pero cuando vas a las competencias, hay que aplaudir, pero si otro gana, hay que aplaudir".

Ir a la siguiente nota

Finalmente, el argentino atribuyó la popularidad del exfutbolista a Ivette Vergara y a Fernando Solabarrieta: "Él tiene que ser consciente de que si está acá es por los padres y después tiene que demostrar lo que tiene y deja poco, él no tiene la culpa de ser hijo de, pero gracias a eso está, tiene ser más consciente y no lo es".

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos