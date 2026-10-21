"Te encontré muy poco humana e hipócrita": Nicole Moreno tendrá feroz cara a cara con Faloon Larraguibel

21 oct. 2026 - 11:03 hrs.

Esta noche, en el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2 se emitirá un nuevo Cara a Cara donde Camila Nash y Faloon Larraguibel disputarán codo a codo la nominación tras repartirse la mayoría de votos y la animadora tendrá un duro intercambio a cara con Nicole Moreno.

El primero de los votos fuertes lo hará justamente Camila Nash, quien votará en contra de Faloon Larraguibel para que abandone el resort. “Te creí cuando entraste, que eras buena, conciliadora, buena compañera, pero erís mala, loca, terrible mala. Hablemos de tu doble estándar, de lo mala perdedora que eres, egocéntrica… Aprendamos a sumar y aprendamos a perder, porque así como vas te van a cagar hasta con el vuelto del pan”, le dirá la chilena con acento mexicano, burlándose porque Faloon no supo cuánto era 9x8 ni 78-8 en la competencia de salvación. “Te la doy, pero eso se pasa, eso se puede aprender. Lo desquiciada no se quita”, le responderá Larraguibel.

El duro voto de Faloon Larraguibel a Camila Nash

Faloon le devolverá el voto a Camila Nash, reprochándole que a su juicio es una persona “aparecida” y “falta de amor”: “No tienes nada que estar haciendo aquí, no tienes amor, amor propio, nadie te quiere aquí… Anda a meterte a otro lado, ¿de verdad no tienes nada más que hacer en otro lugar?... Eres tan pobre de amor, que no te vas a comparar a mí… Aparecida… Nadie se acordaba de ti, no existes. Tienes tan poco amor para ti que necesitas buscar atención de otras personas”. “No te entiendo, mucho botox, no sé si estás enojada o te estás riendo”, le dirá Camila. Pero Faloon le responderá atacando el físico de Nash: “Mírate, por favor, hecha mierda estai’”.

Nicole “Luli” Moreno también dedicará duras palabras para Faloon Larraguibel en una mención: “Encontré sumamente desafortunado lo que hiciste en el arena de juego, teníamos una compañera accidentada y siento que estuvo muy fuera de lugar todo. En ese momento te encontré muy poco humana, y después encontré hipócrita que cuando llegó fuiste la primera en acercarte siendo que no tuviste ninguna preocupación por ella”, evidenciará la campeona fitness sobre la reacción de Faloon ante el accidente de Noelia, quien reclamó por haber perdido antes que consultar por la española. Faloon se defenderá diciendo que en ese momento estaba muy concentrada en la prueba y que Noelia ya estaba siendo atendida por personal médico. “Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que realmente sientes, yo sé lo que sientes de corazón, lo que estás diciendo no lo sientes”, le debatirá Moreno.

Volverías con tu ex? 2 cuenta con todos sus capítulos disponibles por la suscripción de pago de MegaGO y Disney+. Para disfrutar de los contenidos exclusivos con 24 horas de anticipación contrata el plan Full de MegaGO.