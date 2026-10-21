Bárbara Córdoba y Kaoto se enfrentarán a Camila Nash en una tensa Asamblea Extraordinaria
En el avance del capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, se realizará una nueva Asamblea Extraordinaria, la cual estará llena de conflictos.
Luis Mateucci votará por Faloon Larraguibel y le recordará su pasado: "Estabas en un matinal tirando para adelante, te olvidaste de todo ese pasado tuyo".
La animadora se molestará muchísimo con las palabras de su enemigo y lo confrontará: "No lo voy a aceptar, no voy a ir más y no lo voy a aceptar".
Bárbara Córdoba disparará contra Camila Nash
Tras lo anterior, Bárbara Córdoba irá por Camila Nash y le hará una advertencia: "Eres una cahuinera, yo misma te voy a dar esa patada para sacarte de la casa".
Inmediatamente después, la influencer querrá amenazar a Kaoto con duras palabras: "Tú sabes que eres doble cara, ya te lo he confrontado y ya me lo reconociente, así que bienvenido al juego, mi amor".
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