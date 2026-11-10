Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 88: La fiesta de compromiso dejó tensión entre Noelia Márquez y Austin Palao

10 nov. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Daniel Valenzuela y Yamila Reyna llegaron a la casona para animar una linda fiesta de compromiso.

En un comienzo, cada uno de los participantes se dedicaron emotivas palabras sobre lo que han pasado en el reality y lo que esperan a futuro.

Tras lo anterior, los hombres fueron invitados a "pedirles matrimonio" a sus parejas y surgieron situaciones muy emocionantes.

Volverías con tu ex? 2

Un tenso conflicto entre Austin Palao y Noelia Márquez

Camila Nash fue invitada a realizar esta dinámica con Austin Palao y él aceptó el "compromiso", situación que enfureció a Noelia Márquez y que incluso la hizo devolver el anillo que le había dado el peruano.

Las cosas se encendieron en la casona y vino la famosa situación con la liga, donde Bárbara Córdoba protagonizó una chistosa escena.

También, Nicole Moreno le hizo una graciosa, pero coqueta, confesión a Manuel González sobre no poder participar en esta actividad.