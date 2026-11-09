Noelia Márquez estalló de celos por compromiso de Austin Palao con Camila Nash: lanzó su anillo al suelo

09 nov. 2026 - 23:30 hrs.

En el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez se enfureció con Austin Palao, tras una dinámica con Camila Nash.

En la fiesta de compromiso, la influencer chilena le dedicó especiales palabras a su compañero de equipo: "Creo que eres el hombre que me daría la seguridad para poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor, puedo ser esa pizca de locura que te hace falta, prometo siempre respetarte y serte leal ¿Te gustaría tener ese compromiso conmigo?".

El peruano se tomó muy bien las palabras de la creadora de contenido y le respondió: "Sí, claro".

Sin embargo, Noelia Márquez no tuvo una buena recepción sobre la situación y lanzó al suelo el anillo que la había dado anteriormente Austin Palao: "Yo esto no lo quiero".

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Noelia Márquez

La tensión comenzó a subir entre todos y Yamila Reyna le preguntó a Noelia Márquez qué era lo que precisamente le había molestado: "Eso no es un compromiso, pero él ha cesado, que él acepte, al fin y al cabo ella le puede decir...".

Por otro lado, Austin Palao planteó su enojo al ser puesto en esa situación: "No entiendo la dinámica, no entiendo la intención, no es contigo Noe, estás en tu derecho de reaccionar como mejor te convenga, traté de ser educado, caballero, no entiendo a qué va esto, si digo sí hay problemas, si digo no 'qué poco caballero', soy cortés, soy educado, no me gusta la dinámica esta, me mataron todo lo lindo".

La situación terminó sobrepasando a la española, quien al rato después le confesó a sus amigas que estaba muy dolida y que quería irse del encierro.