¡La rivalidad continúa! Bárbara Córdoba se burló de Nicole Moreno tras su complicado desempeño en una prueba
En el capítulo 87 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba se mofó de Nicole Moreno tras perder la prueba de parejas.
La modelo fitness quedó en último lugar al no poder calzar las argollas de la última parte del circuito y junto a Manuel González quedaron amenazados.
La trasandina usó esta situación para reírse de su compañera, luego del fuerte enfrentamiento que tuvieron en el duelo de eliminación, cuando la campeona nacional le lanzó duros comentarios.
Nicole Moreno perseveró
Mientras Nicole Moreno quería seguir intentando meter las argollas en el tronco, Bárbara Córdoba le cantaba su canción "Mira lo que te perdiste" y se reía de su lentitud.
Manuel González y Noelia Márquez defendieron a la modelo y aseguraron que la argentina era una mala compañera, pero ella continuó.
Finalmente, la campeona nacional logró superar la prueba y fue aplaudida por sus compañeros.
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