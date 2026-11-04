Tom Brusse sorprende al revelar la inesperada visita de fanáticos chilenos a su hotel en Marruecos

04 nov. 2026 - 19:20 hrs.

En el tercer capítulo de El Ex-tendido, Tom Brusse reveló a Poli Flores la situación que vivió con fans chilenos en Marruecos.

En un comienzo, el exparticipante reconoció que su paso por El Internado no fue el mejor, puesto que mostró una imagen un poco inmadura. Sin embargo, en su participación en Volverías con tu ex? 2 se vio mucho más maduro.

Tom señaló que su postura fue otra, algo que fue bien recibido por televidentes nacionales, quienes le han expresado su estima en redes sociales.

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Fans buscaron a Tom Brusse en Marruecos

En esa línea, Brusse contó que por primera vez recibió chilenos en su hotel en Marrakech, quienes decidieron hospedarse allí para compartir con él.

"Como me vieron en la tele, fueron a Marrakech y estuvieron en mi hotel y me estaban buscando", dijo con total alegría.