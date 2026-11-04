"Gane o no gane": El compromiso de José Antonio Neme para premiación de los Copihues de Oro 2026

04 nov. 2026 - 09:30 hrs.

La mañana de este miércoles, José Antonio Neme sorprendió en Mucho Gusto con un importante compromiso para la ceremonia de los Copihues de Oro 2026.

En medio del pronóstico del tiempo de Jaime Leyton, el conductor del matinal solicitó un minuto para dar a conocer su postura de cara a la premiación del próximo 4 de diciembre.

Neme sorprende con compromiso para Copihues de Oro

"Te llamo a ti, José Luis Repening; te llamo a ti, Roberto Cox o Eduardo Iglesias; te llamo a ti, Eduardo Fuentes. Yo voy a ir a la ceremonia el 4 de diciembre, y eso que tengo un matrimonio, pero como no me gustan mucho, voy a llegar tarde", señaló directamente a la cámara.

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Tras ello, Neme reiteró que asistirá al evento "gane o no gane", y es que aseguró que "es algo muy bonito porque son instancias de la industria donde nos juntamos".

Por último, explicó que su llamado es que el resto, al igual que él, vaya a la ceremonia, independiente del resultado.

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