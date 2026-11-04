Mujer se emociona al revelar dificultades para pagar estudios de su hija tras quedar desempleada

04 nov. 2026 - 14:10 hrs.

Un emotivo momento se vivió este martes en Mucho Gusto, luego de que el periodista Roberto Saa conversara con una mujer que atraviesa una compleja situación económica.

Todo ocurrió cuando el comunicador entrevistó a Francisca, quien llegó hasta la feria laboral organizada por la Municipalidad de San Bernardo en busca de una oportunidad de trabajo.

La mujer relató que, después de 21 años trabajando en una empresa, fue despedida. Desde entonces han pasado cinco meses, período en el que ha dejado su currículum en distintas compañías, pero sin conseguir un nuevo empleo.

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Al ser consultada por las dificultades económicas que enfrenta, Francisca no pudo contener la emoción y explicó: "Se me complica porque tengo una hija que está estudiando. Está en tercer año de universidad en Ingeniería Comercial y me cuesta seguir pagando su mensualidad y lo que necesita".

El relato de Francisca también emocionó a José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, quienes reaccionaron ante la angustia de la mujer.

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