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Con Felipe Camiroaga de por medio: La desconocida historia de cómo Jaime Leyton conoció a Karen Doggenweiler

  • Por Sebastián Paillafil

Karen Doggenweiler y Jaime Leyton viajaron al pasado en Mucho Gusto, luego de recordar la desconocida historia de cómo se conocieron.

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, la conductora y el meteorólogo compartieron pantalla mucho antes de coincidir en el matinal de Mega.

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Así se conocieron Karen Doggenweiler y Jaime Leyton

Precisamente, Leyton recordó que conoció a Doggenweiler cuando tenía apenas 30 años, durante su paso por el programa Buenos Días a Todos de TVN.

Mega

"Estuve dos temporadas de verano en el otro matinal del canal amigo y ahí nos conocimos", reveló el experto en meteorología.

Don Jaime también contó que tuvo la oportunidad de compartir panel con Felipe Camiroaga, a quien recordó como una persona extraordinaria.

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En medio de la conversación, Karen hizo un comentario sobre cómo lucía el meteorólogo en aquella época y recordó con cariño esos años: "En ese entonces no peinaba canas. Los más lindos recuerdos con Jaimito".

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