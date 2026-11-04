Con Felipe Camiroaga de por medio: La desconocida historia de cómo Jaime Leyton conoció a Karen Doggenweiler
Karen Doggenweiler y Jaime Leyton viajaron al pasado en Mucho Gusto, luego de recordar la desconocida historia de cómo se conocieron.
A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, la conductora y el meteorólogo compartieron pantalla mucho antes de coincidir en el matinal de Mega.
Así se conocieron Karen Doggenweiler y Jaime Leyton
Precisamente, Leyton recordó que conoció a Doggenweiler cuando tenía apenas 30 años, durante su paso por el programa Buenos Días a Todos de TVN.
"Estuve dos temporadas de verano en el otro matinal del canal amigo y ahí nos conocimos", reveló el experto en meteorología.
Don Jaime también contó que tuvo la oportunidad de compartir panel con Felipe Camiroaga, a quien recordó como una persona extraordinaria.Ir a la siguiente nota
En medio de la conversación, Karen hizo un comentario sobre cómo lucía el meteorólogo en aquella época y recordó con cariño esos años: "En ese entonces no peinaba canas. Los más lindos recuerdos con Jaimito".
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