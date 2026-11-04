¿Podría llegar la marea roja? Alerta por posible aparición de algas nocivas en costas de Chile

04 nov. 2026 - 11:30 hrs.

La mañana de este martes, el periodista Karim Butte se trasladó hasta la comuna de Papudo para conocer la preocupación de pescadores y autoridades ante la eventual aparición de algas nocivas en las costas de la zona.

El aumento de la temperatura del agua puede favorecer el desarrollo de Floraciones Algales Nocivas (FAN), un fenómeno que, dependiendo de las especies involucradas, puede generar toxinas y afectar tanto a los ecosistemas marinos como a las actividades productivas.

Precisamente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) declaró una emergencia preventiva por Floraciones Algales Nocivas en 15 regiones del país, ante el riesgo de fenómenos que podrían derivar en episodios de marea roja.

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Al respecto, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que el municipio está coordinando a sus equipos para adelantar los preparativos de la temporada de playa, lo que contempla un importante despliegue en el borde costero.

La intención, explicó, es anticiparse a posibles situaciones que puedan afectar a las playas y a los bañistas de la zona.

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