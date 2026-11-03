"Necesitamos ayuda del más modesto hasta las personas más poderosas": Lanzan campaña de Teletón 2026

03 nov. 2026 - 14:15 hrs.

El periodista Karim Butte se trasladó la tarde este martes hasta la Casa Matriz del Banco de Chile para el lanzamiento oficial de la campaña de recaudación para Teletón.

Don Francisco encabezó la actividad y conversó con Mucho Gusto, instancia que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña con el aporte más mínimo y humilde hasta importantes cantidades.

"Este año necesitamos una ayuda de aquel más modesto que podrá dar poquitito, y las personas más poderosas, por supuesto, mucho más para que lleguemos a la meta. Si no, sería imposible; son momentos difíciles, pero nosotros creemos que lo van a superar", sostuvo.

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El icónico animador de la cruzada solidaria estuvo acompañado de Julia Vial, Rafael Araneda, Princesa Alba y, por supuesto, Iaán Calderón Niño Embajador de la Teletón 2026.

Con una energía inconfundible, el joven valoró la importancia de la Teletón y afirmó que "es algo muy bonito que apoya a mucha gente".

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