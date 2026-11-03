Poduje apunta a empresas eléctricas por retraso en viviendas sociales de Puente Alto: Anuncia fecha de entrega

03 nov. 2026 - 13:10 hrs.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a la denuncia de miembros del Comité de Allegados de Puente Alto respecto a la demora en entrega de casas ubicadas en el sector de 4 Oriente.

Fue este martes cuando el equipo de Mucho Gusto se trasladó hasta la zona para conocer la demanda de vecinos, quienes se encuentran a la espera de viviendas sociales que se encuentran listas, pero que no han sido facilitadas.

Al respecto, el titular del Minvu señaló que este problema se repite en otros proyectos y aseguró que "la mitad de los problemas son por empresas de servicios que no quieren conectar o se demoran en conectar la electricidad y el sistema de agua".

Mega

El secretario de Estado apuntó que "hay trámites que se están haciendo con la constructora y con una serie de servicios, pero esos trámites ya están terminados. Y el atraso de 3 meses que se produjo fue básicamente con empresas de telecomunicaciones".

Asimismo, el ministro aseguró que está en coordinación la Municipalidad de Puente Alto para contar con un certificado de habitabilidad que "nos permita entregar las casas mañana o a más tardar el pasado mañana".

Todo sobre Mucho gusto