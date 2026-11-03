Lluvias y granizadas golpean a productores de frutillas: Advierten daños en las cosechas y alza de precios

03 nov. 2026 - 09:50 hrs.

Las lluvias intensas y granizadas registradas durante las últimas semanas en la zona central y centro-sur de Chile amenazan la producción agrícola, con daños que afectan cultivos de frutas y verduras.

Las interrupciones de las cosechas y el aumento de los costos de producción podrían reducir los volúmenes comercializables y modificar la disponibilidad de alimentos en el mercado interno.

Preocupación de productores de frutillas

Precisamente, la periodista de Mucho Gusto Kathy Ibáñez viajó hasta la comuna de San Pedro de Melipilla, en la Región Metropolitana, para conocer los problemas que enfrentan los productores de frutillas por las condiciones del cambio climático.

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Según explicaron, las lluvias y granizadas afectan la producción de esta fruta, ya que provocan la caída de frutillas que deben desecharse y favorecen la aparición de hongos por exceso de humedad.

El alcalde Manuel Devia señaló a Mucho Gusto que "las lluvias han provocado mucho daño en la producción de frutilla, ya que es muy sensible a la humedad".

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