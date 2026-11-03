Con divertido "reclamo" de Neme: Así fue el regreso de Karen Doggenweiler a Mucho Gusto tras Expo Quillota

03 nov. 2026 - 08:50 hrs.

Tras su éxito paso por la Expo Quillota 2026, Karen Doggenweiler regresó este martes a su rol de conductora de Mucho Gusto, donde fue recibida con cariño por José Antonio Neme.

La conductora agradeció el cariño que recibió del público quillotano y del resto de las comunas aledañas, y aseguró que fue una experiencia especial cumplir la labor de animadora.

El "reclamo" de Neme

No obstante, también dio pie para las bromas de Neme, quien le hizo un divertido reclamo por la química con Julio César Rodríguez sobre el escenario del Lucio Fariña Fernández.

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"Me anduviste poniendo el gorro, sí", señaló mientras acomodaba sus pulseras, momento que aprovechó Doggenweiler para abrazarlo.

La conductora decidió tomarse de la humorada de su compañero y decidió tranquilizarlo con una frase que desató risas: "Nadie besa como tú".

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