"¿Por qué esa noche zamarreó a Clara?": Domínguez complicará a Aurora en el capítulo 53 de La Baronesa

02 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 53 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) estará en una compleja situación ante el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) tras salir a la luz un nuevo antecedente de la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

La matriarca estará en su oficina cuando reciba a Gabriel, y desde un primer minuto querrá desentenderse de este caso.

"Antes yo quiero aclarar que yo no tengo idea de dónde está mi nuera, que no se nada y que no la veo desde la noche del matrimonio", mencionará.

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Una pregunta complicada

Sin embargo, Domínguez la visitará porque alguien le comentó algo que sucedió y que había pasado desapercibido tras el robo de las cámaras de seguridad.

"Qué raro porque no es la información que manejo yo... Entiendo que usted y Clara mantuvieron un altercado esa noche. Señora Aurora, ¿usted me puede explicar por qué esa noche zamarreó a Clara?", preguntará.