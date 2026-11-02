"¿Por qué esa noche zamarreó a Clara?": Domínguez complicará a Aurora en el capítulo 53 de La Baronesa
En el avance del capítulo 53 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) estará en una compleja situación ante el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) tras salir a la luz un nuevo antecedente de la desaparición de Clara (Lorena Bosch).
La matriarca estará en su oficina cuando reciba a Gabriel, y desde un primer minuto querrá desentenderse de este caso.
"Antes yo quiero aclarar que yo no tengo idea de dónde está mi nuera, que no se nada y que no la veo desde la noche del matrimonio", mencionará.Ir a la siguiente nota
Una pregunta complicada
Sin embargo, Domínguez la visitará porque alguien le comentó algo que sucedió y que había pasado desapercibido tras el robo de las cámaras de seguridad.
"Qué raro porque no es la información que manejo yo... Entiendo que usted y Clara mantuvieron un altercado esa noche. Señora Aurora, ¿usted me puede explicar por qué esa noche zamarreó a Clara?", preguntará.Ve el capítulo en