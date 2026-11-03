Lluvia en Santiago: ¿A qué hora comienzan las precipitaciones este martes 3 de noviembre?

03 nov. 2026 - 09:25 hrs.

Las lluvias volverán a marcar la jornada de este martes 3 de noviembre en Santiago, a raíz de un sistema frontal que se desplaza desde el sur hacia la zona central.

Escenario de precipitaciones que el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, también asoció a la inestabilidad atmosférica instalada en Santiago.

¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago?

Respecto al horario, Leyton indicó que las precipitaciones comenzarían a caer de forma intermitente entre las 13:00 y las 15:00 horas en la capital.

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Mientras que el tramo de mayor intensidad de las lluvias se proyectó hacia las 16:00 horas, y se extendería hasta cerca de las 20:00 horas, cuando también podría aparecer la probabilidad de tormentas eléctricas.

En cuanto a la cantidad de agua que podría acumularse en la capital, el experto estimó que oscilarán entre 12 y 18 milímetros de lluvia.

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