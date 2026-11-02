José Antonio Neme y Marianne Schmidt se rindieron ante los looks de Karen Doggenweiler en Expo Quillota

02 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Este fin de semana, la Expo Quillota se tomó las pantallas de Mega con un éxito rotundo en la audiencia. Con música y humor, el festival de la ciudad de las paltas y chirimoyas obtuvo el primer lugar durante las tres jornadas.

La fiesta fue presentada por Julio César Rodríguez y Karen Doggenweiler, esta última deslumbró no solo con su carisma y simpatía, sino también con sus looks.

En ese sentido, José Antonio Neme y Marianne Schmidt se derritieron en elogios hacia su compañera de Mucho Gusto, afirmando que una vez más demostró lo que es tener elegancia y también frescura sobre el escenario.

Mega

El conductor del matinal destacó las importantes colaboraciones que realizó Doggenweiler. María Gorof, Elie Saab x H&M y Makarena Montaner fueron los encargados de vestir a la querida comunicadora durante las tres noches de Expo Quillota.

Asimismo, subrayaron en las joyas que utilizó Karen, las cuales son parte de la colección diseñada por la propia periodista, en colaboración con la firma Mery Satt.

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